Ecco come cambierà il villaggio operaio 

Salvare il cuore della storia del villaggio operaio di Col di Lana: è questo l’obiettivo del progetto, presentato dalla amministrazione comunale, che si è aggiudicato un finanziamento di due milioni di euro. L’area, che confina con Piazza Buozzi a pochi passi dalla Chiesa di Nostra Signora di Valverde, è il villaggio simbolo della città ed è un luogo che testimonia la visione urbanistica e sociale di un celebre architetto e designer del Novecento, Ettore Sottsass, scomparso nel dicembre 2007. Il Comune ha deciso di stanziare ulteriori 370mila euro per riqualificare il vecchio villaggio.

Progetto innovativo

Il progetto rimarrà fedele al disegno originale dell’architetto Sottsass, ma ci saranno alcune interessanti novità. I capisaldi piano di intervento sono due: il primo, è relativo alla fruibilità quotidiana da parte dei residenti, degli spazi pubblici e il ripristino del decoro urbano; il secondo, invece, è inerente il recupero della dimensione comunitaria degli spazi pubblici. Gli interventi infatti, sono finalizzati a realizzare nuovi spazi di aggregazione, rispondendo così alle esigenze e ai bisogni culturali dei cittadini. «Il progetto – ha dichiarato il sindaco Mauro Usai – punta a favorire uno sviluppo armonico ed inclusivo del quartiere, rigenerando non soltanto le infrastrutture, ma anche il tessuto sociale. Saranno adottate soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, agevolmente realizzabili, e con basso impatto ambientale, nel rispetto delle specifiche tecniche e dei criteri ambientali minimi. Questo progetto consentirà di restituire vitalità ed identità al villaggio operaio ed è una occasione importante per valorizzare il patrimonio storico e culturale della nostra città». Gli interventi saranno seguiti dall’assessorato ai lavori pubblici che coordinare tutte le operazioni per la riqualificazione urbanistica del villaggio operaio di Col di Lana.

Nuovi spazi

«Il progetto si sviluppa su due piani diversi - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – riqualificazione e rifunzionalizzazione dello spazio pubblico e il recupero della identità peculiare del villaggio operaio, progettato da Ettore Sottsass. In particolare, il riuso e la fruibilità delle aree pubbliche, il ripristino del decoro urbano attraverso interventi di manutenzione o di nuova realizzazione che coinvolgano la viabilità nelle strade del quartiere, le pavimentazioni, gli elementi di arredo urbano, la cura e il reintegro del verde, il consolidamento dei pendii e il loro allestimento. È nostra intenzione rispettare il progetto originale con richiami filologici ma originali, al fine di definire l’identità di questa parte della città, evidenziando l’appartenenza alle grandi e pregevoli realizzazioni di edilizia pubblica residenziale del secondo dopoguerra».

