Ecco come arrivare  sotto il palco del Kom Una guida pratica  

Dalla viabilità ai divieti, pronte le istruzioni per l'uso per cantare sotto il palco del Komandante. Definita la mappa per regolare gli spostamenti in città, per raggiungere l’Olbia Arena, nel quartiere Tilibbas, l’amministrazione comunale ha predisposto un maxi piano della viabilità, valido per oggi e domani.

Gli accessi

Dalle 8 di questa mattina e fino a cessate esigenze, chiuse al traffico le vie Libia, Capo Verde, Seychelles, Ticino, Tevere, Flumendosa e Italia; dalle 14, lungomare Escrivà, le rampe direzione Palau e gli accessi della Strada provinciale 4M, sulle quali è interdetta anche la circolazione pedonale, e dalle 21, le vie dei Lidi, Adige e Tirso. Sconsigliato percorrere le sopraelevate nord e sud, preferibile muoversi a piedi, per motivi di sicurezza non è previsto il consueto servizio navetta che, in occasione di altri grandi eventi, ha fatto la spola dagli ingressi nord e sud della città fino all’Arena, e non sono disponibili nemmeno le corse degli autobus urbani delle linee 4, 9 e 11 che effettuano fermate nella zona, sospese a partire dalle 14 di oggi e di domani. Previsti percorsi alternativi che saranno indicati dagli operatori della Protezione Civile distribuiti in varie postazioni: alle estremità di via Capoverde, all'ingresso del sottopasso di via Escrivà, alla rotonda Tilibbas, in via Seychelles e in via Qatar.

I divieti

Sold out il parcheggio a pagamento allestito nei pressi dell’area concerto, in cui bisogna presentarsi entro le 16 con il codice, sono disponibili stalli gratuiti alla radice dell’Isola bianca, in via Nanni, al molo Brin e al porto industriale. Per chi arriva dal resto dell’Isola, treni straordinari, due sulla corsa Macomer Olbia Terranova e due su quella Olbia Terranova Cagliari, con 300 posti in più su ogni treno. Start alle 20.45, i cancelli aprono alle 15 con ingresso da via Libia: vietato entrare a torso nudo o in costume da bagno, introdurre animali, passeggini, monopattini, biciclette, droni, farmaci senza ricetta, creme solari, cibo e bevande che saranno somministrati all'interno dell'area concerto, nei punti ristoro, nei quali è possibile bere e mangiare con l’acquisto di gettoni spendibili solo nella serata in cui sono stati comprati. Consigliato munirsi di documento d'identità: l'acquisto di alcolici è riservato ai maggiorenni. Secondo l’ordinanza, dalle 14 di oggi alle 6 di lunedì, nel raggio di 500 metri dall’Arena è proibito vendere e consumare bevande con gradazione alcolica superiore al 5 per cento e in tutto il territorio comunale è vietato somministrare e detenere bibite in bottiglie di vetro e di plastica. Oltre al servizio di sicurezza e sanitario, all'interno dell'area è prevista un’infermeria.

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