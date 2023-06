«Ecco come abbiamo creato un lavoro su misura nel paese» 

«Osare e credere in quello che si fa» è il motto adottato da alcuni giovani del Sarcidano che hanno scelto di restare nel proprio paese mettendosi in gioco con le loro idee e i loro prodotti. Alice Cadoni, 41 anni, ha dato un nuovo impulso all’attività del frantoio di famiglia ad Escolca. Non solo olive ed olio, non solo attività stagionale. “Sa Mola experience” è un hotel che offre ai turisti di vivere un’esperienza del tutto nuova dove a farla da padrone è ancora l’olio ma in modo nuovo con le degustazioni all’ombra degli ulivi, nelle tende e nelle roulotte, nelle poltroncine e nei tappetti sistemati fra gli alberi. Ogni angolo è pensato, allestito e curato per esaltare il panorama collinare: «Ho fatto tante esperienze lavorative ma poi mi sono resa conto che a casa c’era un’attività bella nella quale mettere la creatività, è nato tutto in periodo di lockdown, mi sono preparata a questa esperienza».

Alla scoperta del formaggio

Tanti i turisti che arrivano anche nel caseificio di Emanuela Ghiani, 35 anni, e di suo marito Samuel Lai (40), a Gergei, che hanno voluto unire la passione per l’allevamento e la caseificazione in un corso esperienziale. «Vogliamo far conoscere il nostro prodotto», ha detto Emanuela, «offriamo dei corsi attraverso la lavorazione tipica del formaggio». Qui arrivano professori, caseari, allevatori, famiglie e tanti stranieri alla scoperta di un rito antico.

Profumo di birra

Ha dato corpo al suo sogno Bruno Ghiani, 31 anni, tre anni produce ad Isili birra artigianale. Nonostante gli studi sull’efficientamento energetico e le energie rinnovabili, la sua passione ha prevalso su tutto. «Mi sentivo di fare questo lavoro», ha detto, «sono partito da un kit base, in un viaggio ho fatto un tirocinio e ho avuto modo di assaggiare diversi tipi di birra e così mi sono interessato al processo produttivo». Ha disegnato il suo impianto realizzandolo con l’aiuto dei ramai isilesi e oggi progetta il futuro: «Capisco i rischi ma voglio restare nel territorio perché credo che sia ricco di risorse uniche, per realizzare delle birre che esprimano profumi e sapori unici».