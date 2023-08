Ecco Circe, ciclone a sorpresa 

Prima al Nord temporali, grandinate, forti raffiche di vento, soprattutto in Lombardia, e mareggiate lungo le coste. Poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali. Al Sud ancora qualche ora di sole e caldo, tanto che in Puglia ci potrebbero essere anche picchi di 37 gradi.

È il quadro tratteggiato dalle previsioni meteo: oggi è il primo dei tre giorni di quella che viene considerata dagli esperti una parentesi autunnale in piena estate, che attraverserà l'Italia da Nord a Sud. Questo perché oltre al maltempo ci sarà un brusco e repentino calo delle temperature, in taluni casi anche superiore ai dieci gradi. Il Sud sarà coinvolto dal maltempo a partire da domani.

La Protezione Civile ha quindi dato l'allerta arancione per le Marche e per gran parte della Lombardia e l'allerta gialla per Lazio, Umbria, Abruzzo, alcune zone di Toscana, Marche e Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e il resto della Lombardia. Il Comune di Milano da ieri ha vietato l'accesso nelle aree verdi non recintate e oggi chiude i cimiteri e i mercati collocati sotto gli alberi. Intanto, in attesa della nuova ondata di pioggia e vento, in tante zone d'Italia si cerca di riparare i danni provocati dalla precedente. Ad esempio a Mortegliano in provincia di Udine, gli operatori della Protezione civile del Trentino sono entrati in azione, assieme a quelli dell'Alto Adige, visto che circa il 95% dei tetti è compromesso e solo il 35% delle coperture è stato messo in sicurezza. È stata Venezia ad aprire la settimana degli eventi meteo insoliti per il mese d'agosto: per il secondo giorno consecutivo l'acqua alta ha occupato con 95 centimetri piazza San Marco. I tanti turisti, alcuni attrezzati con galosce, altri a piedi nudi, hanno voluto provare l'esperienza di sedersi lo stesso ai tavolini dei bar della storica piazza per l'immancabile foto ricordo. Già dal pomeriggio di ieri le prime avvisaglie di maltempo si sono fatte vedere: in provincia di Alessandria si è manifestato con un forte vento con punte registrate dall'Arpa di 76,7 chilometri orari in Alta Val Borbera al confine con Liguria ed Emilia Romagna. A Novi Ligure il Comune ha deciso di rinviare a domani i tradizionali fuochi d'artificio in programma oggi per la festa patronale della Madonna della Neve. Ieri sera allarme per rovesci a tratti intensi su Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto e violenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sardegna

Da oggi inizierà un vento di maestrale che rinforzerà domani con raffiche anche superiori ai 60/70 km orari su Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania.Questa sfuriata veloce rovinerà il weekend, ma già da domenica migliora e la prossima settimana torneranno caldo e sole.

