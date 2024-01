Ecco ciò che buttano i cagliaritani  

Cosa buttano i cagliaritani? Di tutto. E a volte è un vero peccato. Sì, perché dentro i cassoni del grande Ecocentro comunale di Sant'Elia, uno dei più utilizzati della città, non vengono conferiti solo televisori, pneumatici e materassi, ma anche oggetti di indiscusso valore. Perlomeno collezionistico. Un triste destino che accomuna le affascinanti radio d'epoca alle racchette da tennis vintage (quelle in legno). E neppure i giocattoli di una volta si salvano, dai peluches ai mitici cavallini a dondolo. Complice la fine delle feste, in questi giorni il rifiuto più gettonato è sicuramente l'albero di Natale (in primis quello artificiale). Ma in generale sono i libri a fare la parte del leone. Anche la cultura, insomma, finisce al macero.

Enciclopedie al macero

Le enciclopedie, che un tempo rappresentavano il vanto di ogni famiglia e venivano esposte con orgoglio in salotto, sono diventate il primo bene di cui disfarsi. Il raccoglitore della carta? Pieno fino all'inverosimile. La pressa farà poi il suo dovere. «Il motivo è semplice», commenta dispiaciuto Alessandro Meloni, 50 anni, dipendente della De Vizia, «i volumi occupano troppo spazio in casa e non servono più». Ormai, infatti, domina il digitale.

All'ingresso dell'Ecocentro la fila di automobili e furgoni è quasi sempre ininterrotta. Il cofano dei mezzi si spalanca e ciò che ne viene fuori è un pezzo di vita delle persone. Dimmi cosa butti e ti dirò chi sei: la città raccontata dall'immondizia. «Non è un lavoro semplice il nostro», spiega Meloni, «non ci fermiamo mai e dobbiamo prestare massima attenzione sia alla sicurezza che alla privacy. L'azienda ci ha formato appositamente». Alcuni utenti sono degli habitué e sanno già cosa devono fare. «Chi si presenta per la prima volta necessita del nostro aiuto. Siamo qui per questo. Ci piace lavorare a contatto con la gente. Con alcuni che vengono spesso abbiamo ormai familiarizzato. Qualche maleducato capita, ma prevale il rispetto».

Si può conferire quasi tutto. Con le dovute eccezioni. Per le bombole d'ossigeno, ad esempio, bisogna rivolgersi al produttore, il cui nome è scritto sulla bombola. Il vetro temperato va avvolto nel giornale vecchio, frantumato a colpi di martello, e infine gettato nel secco di casa.

Mobili antichi

«Nel panorama generale c'è chi si presenta solo con due batterie e chi arriva con la macchina piena fino al tettuccio», sorride Alberto Milia, 55 anni, altro dipendente. «Di solito le donne arrivano più leggere, mentre gli uomini hanno quasi sempre un sacco di roba. Si presentano persone di ogni età e di ogni ceto sociale. Conferiscono soprattutto carta e plastica, ma anche molto legno e sfalci di potatura». Ogni tanto, però, compare qualcosa di molto più interessante. «Roba ancora buona, a volte antica, che io non avrei buttato», allarga le braccia Milia, «ma guai a prenderla noi. Non possiamo toccare niente». E pazienza per quello splendido giradischi anni ‘70 andato perso per sempre.

