Ecco “Christian” il santo picchiatore seconda stagione 

Il bene e il male si confondono, sono più fluidi. Christian, la serie dei miracoli, sbarca su Sky con i nuovi episodi. La prima stagione finisce con la morte di Lino, leader indiscusso di Città-Palazzo. Ed è da qui che comincia la seconda: con una comunità in guerra e alla disperata ricerca di qualcuno che sappia prendere in mano una situazione fuori controllo. È arrivato il momento di “Christian”, il santo picchiatore interpretato da Edoardo Pesce cui è toccato in sorte il più impensabile dei doni - le stimmate - e con esso il peso del potere (e delle responsabilità) del supereroe. Ma essere leader, come dice il protagonista, «suo malgrado», è complicato.

I nuovi episodi del supernatural-crime drama Sky Original prodotto da Sky Studios e Lucky Red, in collaborazione con Newen Connect, andranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now da venerdì: sono diretti da Stefano Lodovichi (anche produttore creativo, nonché fra gli sceneggiatori della seconda stagione), da un'idea di Roberto Saku Cinardi ispirata al fumetto “Stigmate” di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti. Ed è così che nasce il sogno romantico di questa seconda stagione, che ha tra i suoi protagonisti Matteo (un immenso Claudio Santamaria), il postulatore del Vaticano, prima diffidente, pronto a smascherare il santo picchiatore, che poi diventa un suo convinto sostenitore dopo il miracolo al figlio destinato alla cecità.

