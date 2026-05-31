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01 giugno 2026 alle 00:24

Ecco Chef Cozzina 

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Tutti ai fornelli! Chef Cozzina è tornato su Videolina ed è pronto a svelarci i segreti della cucina sarda.

Decimo appuntamento di “In cucina con Cozzina”, questa sera alle 21, la fortunata trasmissione curata e condotta da Pierpaolo Argiolu che, oggi ospita nella sua cucina la cuoca Ilenia Parente, talentuosa private chef sarda e campionessa nazionale 2024 di pasta fresca fatta a mano. Originaria del sud della Sardegna, ha trasformato la sua passione per la tradizione sarda in un'esperienza gourmet a domicilio: oggi infatti Chef Cozzina e Ilenia prepareranno i culurgiones bicolore con patate e branzino.

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