Ecco chef Cozzina 

Ottavo appuntamento di “In cucina con Cozzina”, su Videolina alle 14.30, la fortunata trasmissione curata e condotta da Pierpaolo Argiolu che, oggi, ospita nella sua cucina Massimiliano Diana, fotografo e influencer. In giro per la città Massimiliano chiede il permesso di scattare una foto e nel frattempo cattura sensazioni, fragilità e piacevoli chiacchierate con i suoi soggetti da cui sono nate preziose testimonianze di vita vissuta e casi di emarginazione e disabilità di vario genere.

Oggi chef Cozzina e Massimiliano ci mostreranno come preparare una squisita spigola alla piastra con il contorno di una insalata a base di finocchi e arance.