VaiOnline
Telecomando
18 maggio 2026 alle 00:46

Ecco chef Cozzina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ottavo appuntamento di “In cucina con Cozzina”, su Videolina alle 14.30, la fortunata trasmissione curata e condotta da Pierpaolo Argiolu che, oggi, ospita nella sua cucina Massimiliano Diana, fotografo e influencer. In giro per la città Massimiliano chiede il permesso di scattare una foto e nel frattempo cattura sensazioni, fragilità e piacevoli chiacchierate con i suoi soggetti da cui sono nate preziose testimonianze di vita vissuta e casi di emarginazione e disabilità di vario genere.

Oggi chef Cozzina e Massimiliano ci mostreranno come preparare una squisita spigola alla piastra con il contorno di una insalata a base di finocchi e arance.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La salvezza.

Il Cagliari si tiene stretta la Serie A

Battuto il Torino (2-1) con i gol di Esposito e Mina, alla Unipol Domus esplode la gioia dei tifosi 
l Nello sport
Regione

«Consiglieri e assessori siano più presenti»

Troppe riunioni saltate per mancanza del numero legale: la strigliata di Comandini 
Francesco Pinna
La Cavalcata

Abiti e maschere, la memoria di un popolo

A Sassari 67 gruppi e duemila figuranti, il successo di Mamuthones e Turpos 
Emanuele Floris
Cronaca

Esplode un petardo: tifoso perde le dita della mano sinistra

A Villasalto incidente durante la festa per la promozione della squadra 
Salvatore Montisci Francesco Pintore