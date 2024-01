Ecco “Bucolica Urbana”: sette voci (d’artista) al Castello di San Michele 

Sette voci, nella bella mostra che ha per titolo “Bucolica Urbana”. Al Castello di San Michele, sino al 25 febbraio, gli artisti sono stati invitati a meditare sul rapporto tra la città e quello che sembra essere il suo contrario, la natura. E anche, e soprattutto, sul potere e sul ruolo dell’arte. Una collettiva, ma le curatrici Ivana Salis e Barbara Catte fanno respirare ogni poetica e ogni mezzo espressivo con un allestimento che lascia a ognuno dei protagonisti uno spazio ampio e arioso. Inserita nel calendario dell’Urbanfest. Generazioni Metropolitane, rassegna dislocata tra diversi rioni di Cagliari, l’esposizione è scandita in modo da proporre tante personali quanti sono gli autori.

Opere

Rarefatti e nitidi, i monotipi su carta di Roberto Ciredz riflettono i colori del mare con minime variazioni cromatiche e tratteggiano con eguale sintesi le sagome di stecchi arborei piuttosto contorti. Pietrina Atzori cuce (meravigliosamente) con minuziosi punti gli imballaggi industriali di mozzarelle e affini e li rende preziosi; impasta ravioli di seta, ricama gli scarti di plastica, mette il pizzo alle bustine di zucchero, copre le uova con un una rete fatta all’uncinetto col cotone e il filo della lana della pecora nera di Arbus. Fa pendere dalle pareti matassine sfilacciate e trasparenti pannelli sottili su cui scrive parole con l’ago. Sono figure femminili quelle dipinte con grande talento da Laura Saddi. Olio e acrilici per volti con gli occhi chiusi. Sola una di queste malinconiche sorelle guarda il mondo. Palpebre abbassate, le altre, immerse nel nero, nessun segno sui fondi, nessun corpo a sorreggere queste donne silenti rese col coraggio dell’asciuttezza.

Idee

Bambini e giovanetti dai tratti asiatici, nella sequenza di Gianni Casagrande. Tronchi che sfondano muri, cieli foschi e prati verdi, una sfilza di omini rossi che tengono una fune ,un gruppo di adolescenti vestiti tutti uguali che osservano un germoglio spuntato dal pavimento. Altrettanto se non più apocalittica, la visione di Michele Mereu. Le sue città sono confuse, affollate, in rovina. Le attraversano pochi sopravvissuti o un branco di pinguini in fila tra le macerie industriali. Linee,sui cinquanta elementi pittorici di Roberto Chessa. Incroci geometrici, tubi che si intersecano sulle tavole scure attraversate da un blu saettante che crea volume e quasi si stacca dai supporti. Marco Rea è un writer romano che lavora per strada ma è accolto nelle gallerie . Anche i suoi sono ritratti, espressivi ritratti di donne. Aggrovigliati, ottenuti con spesso cartoncino ritagliato, stencil e smalto su legno. Immagini cave, quasi senza peso, eppure leggibili senza incertezze. Nella torretta del Castello, infine, le foto che Roberta Congiu ha scattato agli abitanti di Sant’Elia con in mano cartelli in cui esprimono i loro pensieri e sentimenti. Certo è una umanità traballante, quella rappresentata nelle stanze di “Bucolica Urbana”. Tutti si sono interrogati, nel talk di domenica pomeriggio, sul come possano gli artisti contribuire a una pacificazione tra identità e progresso. Come metropoli e paeselli si possano salvare dal diventare posti senza carattere, come si possa fare a evitare la proliferazione dei non-luoghi del sempre opportunamente citato Marc Augè. E come si possa attrarre le persone, tante, che ancora sentono l’arte contemporanea, come lontana e incomprensibile. Soluzioni poche, speranze molte.

