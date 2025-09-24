Ecco Belotti, passione rossoblù: «Voglio essere determinante» 

Maturità, educazione, dedizione. E la travolgente aria da bravo ragazzo. Chi lo conosce bene descrive le “grandi doti umane”. E si capisce perché. Andrea Belotti ha trovato la sua collocazione, è nella sua bolla: «Voglio essere determinante. Qui ho trovato la fiducia che cercavo, l’accoglienza dei tifosi mi ha toccato dentro, mi ha fatto capire l’importanza di questa maglia, della storia del Cagliari». E poi, se a tutto questo ci aggiungi due reti da urlo nella stessa sera, allora il quadretto si compone: «A Lecce è stata una serata perfetta, vincere e convincere a prescindere dai due gol è stato bellissimo. Sono contento». Vita, opere e miracoli del Gallo Belotti, eternamente aggrappato al suo soprannome iconico, che nel ventre della Domus ha affrontato la conferenza di presentazione chiusa – evento epocale – dalle foto con i giornalisti, gli anziani che hanno trascinato i più giovani. «I due gol sono stati la ciliegina sulla torta per una vittoria che - ho letto - mancava da quattordici anni», dice Belotti, «non mi aspettavo che i tifosi mi chiamassero sotto la curva. E anche la dirigenza del Cagliari mi ha fatto capire quanta voglia c’era di avermi qui».

Presente e passato

Riavvolge il nastro. «Sì, ho chiamato Pisacane per dirgli che avevo voglia di venire a Cagliari, rassicurandolo su tutto, è normale che potesse pensare che fisicamente magari non stessi bene, invece ho cercato di fargli capire che avevo voglia di giocare a Cagliari», dice, «ero reduce dal Mondiale per club col Benfica, volevo che fosse sicuro della mia preparazione. La mia volontà era quella di giocare qui e ci sono riuscito». E poi le ultime difficili stagioni: «Le mie annate non positive? Siamo sempre arrivati a pochi centimetri da ogni cosa. A Roma se avessimo vinto l’Europa League sarebbe stata una stagione diversa. Così come a Firenze, anche lì abbiamo perso una finale europea, però fino a quel momento ci devi arrivare. Ho segnato poco ma dell’attaccante si vedono purtroppo i numeri, ma meno il lavoro. Sembra banale, ma spesso i movimenti di una punta possono dare spazio a un altro compagno. Nel complesso però credo di aver dato molto alla squadra. Non sempre si vede».

Il campo

«A Lecce eravamo lì a ringraziare i tifosi, non capivo quando Deiola mi ha chiamato, i tifosi urlavano, cantavano, è stato fantastico. Volevano farmi capire il senso di appartenenza, di una maglia gloriosa, ho capito tante cose». Torino, Roma, Firenze, Benfica, poche settimane a Como: come ci si sente a giocare in un club che deve pensare a evitare gli ultimi tre posti? «Una nuova dimensione, diversa, giocare per non retrocedere. La parentesi di Como non la consider, a Cagliari l’obiettivo è salvarsi, ma comunque è vincere, che è un po’ l’obiettivo di tutti, sempre. Possiamo migliorare, evitare errori banali, ma il fine è comune alle altre squadre, la vittoria».

Pisacane. «All’inizio l’effetto era strano, perché ci siamo affrontati tante volte in campo, non si tirava indietro e anche a me piace molto la lotta. Ha una grandissima preparazione tecnico tattica, è una persona che si fa voler bene, stimola il gruppo a prescindere da chi gioca o no. Un modo intelligente di tener vivi tutti. La forza di una squadra è quella di avere dei ricambi quando c’è un compagno in difficoltà. Per essere uno che è alla prima esperienza in Serie A, sono rimasto stupito. Già contro il Napoli avevo visto da casa una squadra molto ben organizzata». A Cagliari, sottolinea, «cerco continuità, voglio dimostrare di meritare quel posto. Ho capito subito che potevo trovarmi bene». Il gesto di Mina sul rigore. «Si è avvicinato e mi ha chiesto se volessi batterlo, ho detto “sì, lo voglio tirare”». La nazionale: «Normale che ci pensi, ma credo di dover essere determinante per il Cagliari, se dovesse arrivare una chiamata sarebbe bellissimo, ma penso solo al Cagliari». Arriva l’Inter, sono cambiati gli obiettivi? «Calmi, calmi, è una delle squadre più forti del mondo. Pensiamo a salvarci in fretta, nessuno parli di altri obiettivi. Ma sabato può succedere di tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA