Ecco Adopo, Piccoli e Zortea Ciao Sulemana, Viola rinnova  

Ibrahim Sulemana libera tutti. Il Cagliari sacrifica il giovane centrocampista ghanese sull’altare del famigerato indice di liquidità, ma la cessione del giocatore all’Atalanta dà il via libera all’atteso rinnovo di Nicolas Viola e porta in Sardegna l’esterno Nadir Zortea a titolo definitivo, la punta Roberto Piccoli in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto e il centrocampista francese Michel Adopo in prestito.

La svolta

Una trattativa infinita, quella tra Cagliari e Atalanta, che da giorni avevano raggiunto l’accordo per il trasferimento in Sardegna di Zortea e Piccoli. Operazione, però, bloccata dal segno rosso dell’indice di liquidità, che costringeva la società rossoblù a cedere prima di chiudere operazioni in entrata. Respinte tutte le tentazioni per Zito Luvumbo, ecco spuntare l’interessamento della Dea per Sulemana, ghanese del 2003 acquistato la scorsa estate per circa 4 milioni dal Verona. Dove era stato portato da Tony D’Amico, ora ds dei bergamaschi. E D’Amico, alla ricerca di un’alternativa a De Roon, ha puntato sul suo pupillo. Lunghe telefonate, confronti e, ieri, l’accelerata che ha sbloccato tutto. Perché l’Atalanta ha accettato la valutazione di circa 9 milioni fatta dal Cagliari per il centrocampista, lo scorso anno tra i protagonisti nella corsa-salvezza con 21 presenze e 2 reti. La plusvalenza fa rifiatare ulteriormente le casse rossoblù (già sorridenti dopo i 10 milioni incassati con la cessione al Como di Alberto Dossena) e sblocca anche il mercato in entrata. Sulemana andrà a Bergamo e il Cagliari incasserà circa 7-8 milioni più il prestito di Michel Ndary Adopo, 24 anni domenica prossima, che il ds Bonato, regista dell’operazione, aveva già provato a portare in Sardegna un anno fa, quando il centrocampista francese giocava ancora col Torino.

Arrivi

E così, ecco che Davide Nicola vedrà arrivare tre rinforzi tutti in una volta. Adopo andrà a sostituire nell’organico Sulemana e sarà ben più di un’alternativa a centrocampo. Sbloccato anche l’acquisto a titolo definitivo di Nadir Zortea per circa 4-5 milioni, col giocatore (lo scorso anno a Frosinone) che firmerà un contratto fino al 2028 e sostituirà sulla fascia Nahitan Nandez. Definito anche il prestito con diritto di riscatto e contro riscatto di Roberto Piccoli, pronto a rinforzare un attacco ridotto all’osso rispetto alla passata stagione. Salvo sorprese, tutti e tre sono attesi oggi a Villa Stuart per le visite mediche, dopo le quali raggiungeranno Cagliari per mettersi a disposizione di Nicola.

Purple again

Tre volti nuovi e un rinnovo. E che rinnovo. Perché i tifosi del Cagliari, e non solo loro, festeggiano la firma sul contratto di Nicolas Viola. Il numero 10 di Oppido Mamertina, il cui contratto con i rossoblù era scaduto il 30 giugno, aveva da giorni trovato l’accordo per rimettersi una maglia mai davvero svestita. E proprio la partenza di Sulemana, oltre alla cessione di Prelec, hanno dato il via libera alla firma. Nessuna sorpresa, Viola firma fino al 2025 con opzione per un’altra annata. Il giocatore non ha perso tempo, raggiungendo il ritiro del Crai Sport Center già ieri sera, per scendere in campo questa mattina.