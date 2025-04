Ecco a Montimannu  “Dalle Acque Ecologie dell’ascolto” 

Lunedì di Pasuetta, l’evocativa cornice della riserva naturale di Montimannu a Villacidro, nell'area dell’ex Caserma forestale, sarà teatro della restituzione al pubblico dei lavori nati dalle residenze artistiche che hanno rappresentato la seconda tappa del progetto “Dalle Acque – Ecologie dell’ascolto” a cura di Maria Paola Zedda con Nicola Ratti, realizzato dall'associazione culturale Zeit.

La filosofia

«Un evento che segna il culmine di un percorso creativo immersivo, dove l'incontro tra gli artisti e la potente bellezza del paesaggio ha generato opere inedite, pronte a dialogare con la comunità e il territorio che le hanno ispirate», spiegano gli organizzatori. «Il progetto che si concluderà a Cagliari nella prima settimana di maggio, si è posto tra gli obiettivi l'investigazione del rapporto tra suono, ambiente e comunità ponendo particolare attenzione al tema delle risorse idriche come elemento centrale dell'identità culturale e paesaggistica».

Le performance

Alle 17 il gruppo Ultimabaret con le artiste Barbara Stimoli, Titta C. Raccagni in collaborazione con Francis Sosta daranno vita alla performance di danza “Essere pietra”. Si tratta di un'ulteriore evoluzione della ricerca “Pleasure rocks”, che dal 2018 esplora la relazione materica tra corpi umani e pietre. Attraverso un nuovo lavoro land specific, l'indagine si svilupperà in particolare intorno alla voce dei corpi minerali, una voce multispecie tra umano e oltre l'umano. Le performer durante la prima parte della residenza si sono concentrate sull’ascolto di suoni e voci di quell'ambiente, con particolare attenzione alla voce relazionale tra le acque e le rocce; una seconda fase è stata dedicata all'esplorazione di una voce comune, una voce multispecie minerale. Alle 18 Fabrizio Saiu accompagnerà il pubblico nella performance itinerante, “In agguato”, viaggio che unisce la camminata, la ripresa microfonica e l’ascolto in cuffia in un’unica esperienza di esplorazione e di scoperta dell’ambiente sonoro. Alle 19.30 il Collettivo Trifoglio composto da Marta Bellu, Andrea Sanson e Donato Epiro, in collaborazione con Glauco Salvo e Chiara Venturini, chiuderà la giornata con “Iride”. Questo progetto è ispirato a come la natura cambia nel tempo, a come le forme possono essere fluide e al modo naturale in cui comunichiamo.

