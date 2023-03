Ecco 700mila euro per la mensa scolastica 

La Giunta comunale di Isili ha approvato il progetto per la nuova mensa scolastica. Un altro passo avanti verso un obiettivo che è diventato fondamentale per il futuro delle scuole del capoluogo del Sarcidano. Il finanziamento è a carico dei fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ed ammonta a 700 mila euro.

La mensa scolastica rappresenta per l’amministrazione comunale guidata da Luca Pilia, un miglioramento dell’offerta che il paese si propone di dare visto che negli ultimi anni è diventata un riferimento per la formazione di bambini e ragazzi della zona. Il progetto prevede la realizzazione della mensa nel complesso scolastico di via Grazia Deledda che ospita la scuola media e dove si trovano anche gli uffici dell’Istituto Comprensivo Statale e la palestra.

Nella proposta progettuale è prevista anche la costruzione di un nuovo fabbricato da realizzare in continuità al nuovo edificio “Polo Infanzia” che con i dovuti interventi dovrà accogliere tutta la popolazione scolastica del nuovo polo. Per quanto riguarda invece la scuola primaria di via Europa sarò oggetto nel prossimo futuro di un intervento di ristrutturazione per ospitare degli uffici pubblici. La nuova mensa dovrà quindi essere in grado di ospitare anche i bambini della scuola primaria. «Questo progetto» ha detto il sindaco Pilia, «mira in prospettiva futura a valorizzare il polo scolastico isilese, un punto di riferimento che potrà fornire un utile servizio al territorio». Questa nuova struttura va ad inserirsi inoltre in un’area vicina all’Istituto di istruzione superiore Zappa-Pitagora.

