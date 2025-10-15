Ecco 200mila euro per l’ampliamento dei cimiteri 

Il progetto, per ora, è alla fase di fattibilità tecnica ed economica ma a Nuraminis il Municipio si attrezza per prevenire la saturazione dei cimiteri esistenti (di Nuraminis e della frazione Villagreca) e l’esaurimento delle sepolture disponibili che potrebbe dare luogo ad una emergenza tombe nel camposanto, allo stato attuale piuttosto remota.

In paese, comunque sia, i decessi sovrastano di gran lunga il numero dei nuovi nati, e da qui deriva l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli “Interventi per la creazione, ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri”.

L’atto, che dà il via libera al progetto redatto dall’area Tecnica del Comune e impegna 200mila euro, rappresenta la premessa per arrivare in tempi brevi al finanziamento dell’opera. «L’Amministrazione comunale intende partecipare al bando regionale che finanzia i lavori nei cimiteri», si legge nella delibera votata dall’esecutivo. In Municipio ci credono, da qui l’approvazione dell’elaborato di progettazione a livello preliminare e fattibilità tecnica ed economica, che prevede una spesa di 200mila euro. (i. pil.)

