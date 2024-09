Oggi su Videolina alle 21 lo speciale sull’eccidio di Buggerru nell’anniversario dei 120 anni. Lo speciale è curato da Massimiliano Rais.

Una data simbolo della storia del movimento operaio, delle lotte dei lavoratori. A Buggerru il 4 settembre 1904 esplode la rabbia dei minatori per le condizioni di lavoro, per le inaccettabili condizioni del loro lavoro. Per le dure imposizioni della società francese che gestisce le miniere. Per contrastare le legittime aspirazioni dei lavoratori arriva l’esercito da Cagliari. Tumulti e proteste. Buggerru è il teatro, quel giorno, di una protesta vigorosa, estrema. I militari aprono il fuoco e il bilancio di quella giornata è tragica. Tre vittime. I minatori Salvatore Montixi, Felice Littera, Giustino Pittau.

