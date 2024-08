Eccesso di velocità e telefonino alla guida, in azione il “TruCam” 

Al via nelle prossime settimane un aumento dei controlli sulla velocità stradale grazie all’utilizzo del dispositivo “Telelaser TruCam” da parte della polizia locale. Il dispositivo, noto per la sua precisione e capacità di registrare video in alta definizione, sarà operativo in diverse vie della città per garantire il rispetto dei limiti di velocità e monitorare altre violazioni.

Il calendario dei controlli prevede le seguenti date e orari: il 19 agosto in via Riu Mortu dalle 8 alle 13; il 21 agosto in via Giuseppe Zuddas dalle 15 alle 20; il 23 agosto in via Caracalla dalle 8 alle 13; il 27 agosto in via Dell’Argine dalle 15 alle 20. E ancora: il 29 agosto l’autovelox verrà posizionato nuovamente in Via Riu Mortu dalle 8 alle 13 e infine il 31 agosto torna dalle 15 alle 20 in via Caracalla. Attenzione però perché orari e date potrebbero subire modifiche a seconda delle esigenze operative.

Importante per gli automobilisti sapere che, oltre a monitorare la velocità, il TruCam può rilevare l'uso del telefono cellulare e la mancanza delle cinture di sicurezza. Questo strumento consente un controllo dettagliato e minuzioso, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e prevenire comportamenti rischiosi.

