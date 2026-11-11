Hanno tutti vinto premi in competizioni anche di alto livello. Ma ieri per loro c’è stato un riconoscimento ugualmente importante, l’omaggio della loro città. Sono stati più di 200 gli atleti alla premiazione annuale dedicata alle eccellenze sportive di Sestu andato in scena ieri nell’aula consiliare. Tra sport di ogni genere, e ragazzi e ragazze di tutte le età. Ha 17 anni ad esempio Daniele Arrais, della squadra di calcio Polisportiva Sestu, che ha vinto lo scorso campionato: «Sono entusiasta, questo sport lo amo perché con i tuoi compagni si crea un gruppo meraviglioso». Giovanissimo poi Tommaso Bassu, del centro Kick Boxing di Sestu, 13 anni: «Sono emozionato, è una grandissima gioia».

E poi Alessia Floris, della Butterfly Ritmica, 18 anni: «È un’emozione poter far vedere a tutti che ci siamo anche noi, che come sport esistiamo. Pratico ginnastica ritmica da quando avevo due anni, fa crescere a livello fisico e psicologico, e le compagne di squadra diventano come sorelle».«È un riconoscimento del lavoro che facciamo per i nostri ragazzi», ha commentato poi Massimo Collu, dirigente della società di pallavolo Stella Azzurra, che ha portato più di venti ragazzi alla serata.

«Abbiamo reso omaggio alle atlete e agli atleti sestesi», ha commentato il sindaco Michele Cossa, «ma è anche un riconoscimento alle associazioni, alle famiglie. Consideriamo la promozione dello sport una priorità, attraverso il miglioramento degli impianti e la valorizzazione delle società sportive. Investire nello sport significa investire nei giovani e nella qualità della vita».

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