Eccellenze Dop e Igp, in arrivo 25 milioni di euro 

Firmato il decreto per destinare 25 milioni di euro alla promozione delle eccellenze agroalimentari Dop e Igp. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, ha dato seguito all’intesa raggiunta lo scorso 12 luglio in seno alla Conferenza Stato Regioni. I finanziamenti saranno destinati anche ai consorzi di tutela attivi in Sardegna. A usufruire delle nuove risorse saranno i produttori delle Dop Pecorino romano, Fiore sardo, Pecorino sardo, dello Zafferano di Sardegna, dell’Olio extravergine di oliva di Sardegna e del Carciofo spinoso di Sardegna. Le Igp destinatarie saranno invece quelle dell’Agnello di Sardegna e del Culurgionis d’Ogliastra.

Il Ministro crede nella potenzialità della misura: «Grazie al lavoro svolto nei nostri uffici e dalle Regioni, rafforziamo le Indicazioni geografiche conosciute in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza, esaltiamo le potenzialità della nostra Nazione e incentiviamo il nostro export. L'obiettivo è sviluppare ancora di più gli scambi commerciali». Tra gli obiettivi indicati dal decreto, l'incremento della commercializzazione dei prodotti agroalimentari Dop-Igp, una migliore comunicazione sulla loro origine, esaltazione delle caratteristiche e della qualità, lo sviluppo della sostenibilità dei processi produttivi e l'accrescimento della rappresentatività dei Consorzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA