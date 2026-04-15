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Arborea.
16 aprile 2026 alle 00:09

Eccellenze agricole in vetrina 

Mostra con centoventi capi bovini di razza frisona in passerella 

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Riflettori puntati sul mondo agricolo. Ma sabato e domenica Arborea non sarà solo una vetrina espositiva con mucche pezzate e nuovi strumenti: la Fiera dell’agricoltura aprirà anche un tavolo di confronto sulle trasformazioni e le prospettive di uno dei settori portanti dell’economia sarda. L’attesa è come sempre altissima per un appuntamento che negli anni si è ritagliato una scena da protagonista nel settore riunendo istituzioni, imprese, allevatori, produttori e cittadini in un unico grande spazio di dialogo.

L’evento

Sostenibilità, innovazione tecnologica e benessere animale sono i tre pilastri della 41esima edizione che sabato alle 11 sarà inaugurata. Da domani, il Centro fieristico accoglierà i 120 espositori provenienti da tutta l’Isola ma anche da diverse regioni italiane. Dalle 8 l’arrivo e la sistemazione dei 120 capi che sabato e domenica animeranno la mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana: si terranno le tradizionali sfilate, gare di conduzione e concorsi in base alla categoria (manze e vacche), con tanto di proclamazione delle campionesse e dei migliori allevamenti. «La Fiera nasce e si sviluppa all’interno del “sistema Arborea”, un modello territoriale fondato sulla cooperazione, sulla valorizzazione delle produzioni locali e su un dialogo costante tra tradizione e innovazione» spiega Paolo Sanneris, presidente della Pro Loco che con i suoi 150 soci e un’ottantina di volontari da settimane è al lavoro per organizzare l’evento.

Gli appuntamenti

In programma anche la 41esima mostra mercato delle macchine e componenti per l’Agricoltura. «Anche per il 2026 gli spazi espositivi registrano il tutto esaurito, a testimonianza del forte interesse del comparto agricolo regionale verso le tecnologie di ultima generazione» aggiunge. Ampio spazio anche a piante, fiori e cura del verde con Floroviva – Fiera orto-floro-vivaistica: ci saranno operatori e appassionati provenienti da tutta la Sardegna. Domenica protagoniste assolute saranno le fragole: dalle 16 degustazioni e la possibilità di acquistare il frutto dai produttori locali. Street food e musica.

Sabato la Fiera dell’agricoltura farà da cornice anche all’evento di chiusura dei progetti educational di Latte Arborea con uno stand dedicato e tutte le novità.

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