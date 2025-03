Eccellenza, tre al comando 

Carte rimescolate nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza a quattro giornate dal calare del sipario. Sono, infatti, in tre i calciatori al comando. Madou Mabo del Barisardo, non giudicato nell'ultimo turno tra i protagonisti dall’allenatore dell’Alghero, Mario Fadda, è stato agganciato da Gianluigi Illario, detentore del titolo, votato dal tecnico del Villasimius, Nicola Manunza, e da Stefano Mereu dell’Alghero, giudicato positivamente dal mister del Barisardo Nicola Ruggieri. Tutti centrocampisti, hanno maturato venti voti dopo l’undicesima giornata di ritorno. Una lotta avvincente che si deciderà probabilmente nell’ultima giornata.

Gli inseguitori

Subito dietro il trio di testa, Alessandro Cadau. L’esterno della Nuorese ha conquistato il diciannovesimo punto al termine dell’incontro, terminato in parità, contro il Calangianus. A quota diciotto il difensore del Taloro, Mauro Martin Castro, non votato al termine nella sfida tra i gavoesi e la capolista Budoni, è stato eguagliato da Luca Scognamillo dell’Alghero, autore del momentaneo vantaggio dei giallorossi col Barisardo, e da Stefano Demurtas del Calangianus. Ancora qualche speranza minima per ambire alla prima piazza, per Lorenzo Isaia (Carbonia) e Danilo Ruzzittu rimasti fermi a quota diciassette. Esclusi dalla lotta per il titolo Massimo Fadda (Taloro Gavoi), con i suoi quindici punti, e Kaio Florencio Piassi (Budoni), Fabio Cocco (Nuorese), Roberto Mele (Taloro Gavoi) e Luca Melis (Villasimius) che di preferenze ne hanno quattordici.

Promozione A

Nel girone A di Promozione, arrivato all'undicesima giornata di ritorno, prosegue la sfida a distanza tra Federico Usai e Alessandro Piroddi. Il funambolo del Lanusei, che con la sua squadra si sta avvicinando al salto in Eccellenza, ha conquistato il ventunesimo punto, votato dal tecnico del Pirri, Paolo Busanca. L’esterno sinistro del Cus Cagliari, a segno su rigore nell’incontro di Oristano contro la Tharros, è, invece, balzato a diciannove. A diciassette punti, Alessio D’Agostino del Sant’Elena è stato agganciato dall’attaccante del Lanusei, Alfredo Francisco Martins, come Usai in evidenza nel match col Pirri. Conquista il sedicesimo voto l’attaccante del Pirri, Federico Corda. Un gradino sotto Matteo Cosa (Masainas), Claudio Pillitu (Cus Cagliari), Nicolò Agostinelli (Guspini), Lamin Jammeh (Idolo), Emanuel Piroddi (Orrolese), Simone Mura (Orrolese) e Felipe Ferrari (Tharros).

Promozione B

Nel girone B, l’Usinese non decolla e ne fa le spese anche il suo bomber, Domenico Saba ancora a quota venti nonostante il gol dello 0-2 contro l’Arzachena, sfida poi pareggiata dagli smeraldini. Saba adesso deve condividere il primato con l’esperto attaccante del Tonara, Simone Calaresu, premiato dal coach della capolista Buddusò, Ferruccio Terrosu. Alle loro spalle, sul gradino più basso del podio, Gino Noli, compagno di squadra di Calaresu che ha centrato la diciottesima preferenza staccando Enzo Fink Hassan Fiori del Luogosanto e Esteban Copetti del Siniscola Montalbo, entrambi ancora a diciassette punti. Sempre con sedici voti Lorenzo Zela e Santiago Mateucci, attaccanti rispettivamente di Arzachena e Coghinas, raggiunti da Edoardo Sedda dell’Ovodda.

