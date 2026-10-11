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12 ottobre 2026 alle 01:45

Eccellenza, oggi il vertice delle 13 squadre 

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Serve una nuova riunione, fissata questo pomeriggio in videoconferenza, per definire la stagione 2026-27 di Eccellenza. Nell’incontro di mercoledì scorso non si è trovata la quadra per stabilire tutti i dettagli.

In attesa dell’ufficialità, saranno 13 le squadre partecipanti: Real Sun Service (detentrice del titolo, guidata da Pier Paolo Casu), Ilvamaddalena (a seguito della fusione col Caprera), Tortolì (affidato a Marcello Guerriero), Gioventù Assemini (con la conferma di Usai alla guida), Simaxis (con Sergio Obinu), Marzio Lepri Torres (di Gino Sannia) e Atletico Uri B (di Gianfranco Pinna) alle quali si aggiungono le novità Cagliari Calcio (con l’ex Tortolì Marco Nieddu allenatore), Arzachena (di Paolo Farina), Ossese (con Roberto Ennas), Futura Calcio Sales (dell’ex Selargius Riccardo Matere), Womentis Fc (con l’ex tecnico del Maracalagonis Marcello Salis) e Blue Wonder. Ancora da stabilire se la nuova Eccellenza sarà a girone unico (soluzione più probabile) o a due gironi, uno del nord a sei squadre e l’altro del sud a sette. Il campionato partirà il 7 novembre, mentre la stagione ufficiale dovrebbe cominciare sabato prossimo con il primo turno della Coppa Italia, alla quale non partecipa l’Atletico Uri, e che si articolerà in quattro gironi da tre squadre. La grande assente, oltre al Caprera (con Pgs Audax Frutti d’Oro, Maracalagonis, Porto Rotondo, Castello Cagliari e Fc Alghero) sarà la gloriosa Tharros che, dopo il mancato ripescaggio in Serie C, non parteciperà al nuovo torneo di Eccellenza.

Prima di C

Prima giornata per il Girone A della Serie C. Alla Torres non è bastato il doppio vantaggio del primo tempo con Giaquinto: a Lesmo le sassaresi vengono rimontate (2-2) ma conquistano un buon punto. Trasferta brianzola anche per l’Atletico Uri, che cede nella ripresa sul Mino Favini di Meda (1-0).

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