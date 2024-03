Eccellenza, l’Ilvamaddalena attende il Taloro 

Anche in questo weekend nessun anticipo al sabato nel campionato di Eccellenza: tutte le partite, a meno di decisioni dell’ultimo momento, si disputeranno domenica pomeriggio.Il calendario propone Barisardo-Iglesias, Calangianus-Sant’Elena, Ferrini-Carbonia, Ghilarza-Bosa, Ilvamaddalena-Taloro, Ossese-Li Punti, San Teodoro-Tempio, Villacidrese-Tharros. Riposa il Villasimius. La capolista può assestare il colpo definitivo al torneo: i galletti ospitano in casa l’ostico San Teodoro.

Saranno diverse invece le partite in programma sabato in Promozione: nel girone A sono previste Castiadas-Guspini, Monastir-Pirri e Villamassargia-Gialeto; nel girone B ecco Alghero-Porto Torres e Fonni Abbasanta, con i catalani che cercano i tre punti per mettere pressione alla battistrada Nuorese.Per il giorno successivo invece il calendario propone nel girone sud Arbus-Atletico Cagliari, Gonnosfanadiga-Cus Cagliari, Lanusei-Arborea, Selargius-Idolo, Tortolì-Orrolese e Verde Isola-Terralba; nel gruppo nord Lanteri-Ovodda, Macomerese-Santa Giusta, Nuorese-Coghinas, Siniscoola-Bonorva, Stintino-Luogosanto e Tuttavista-Sennori. Tutte le partite sono previste alle 15.

