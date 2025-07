Eccellenza e Promozione, iscritti tutti i club 

Buona la prima, si potrebbe dire. Alla scadenza iniziale, fissata al 18 luglio, tutte le 49 squadre che nell’ultima stagione sportiva hanno conquistato il diritto di partecipare ai prossimi campionati di Eccellenza e Promozione si sono iscritte alla competizione 2025-26. Meglio: hanno presentato la relativa domanda agli uffici della Federazione regionale. Nessuna defezione, anche il Barisardo ha inviato la documentazione nonostante il club attraversi un momento burrascoso, tra le dimissioni del presidente e l’impossibilità di utilizzare il campo locale (il Circillai).

Ora bisogna tagliare il traguardo della seconda tappa, vero spartiacque burocratico prima dei raduni e dell’avvio della preparazione. Entro lunedì prossimo, il 28 luglio, tutte le società devono versare la tassa di iscrizione, che sia la cifra intera o la prima rata. Un termine definito «perentorio» dal Comitato sardo: senza il bonifico, niente campionato. Le eventuali seconda e terza tranche andranno corrisposte il 16 ottobre e il 9 dicembre, ma è evidente che schiantarsi contro il primo scoglio corrisponderebbe a un addio.

Al momento dunque sono confermate le previsioni iniziali, con un’Eccellenza composta da 16 squadre e una Promozione divisa in due gironi per complessivi 33 club, ma per avere un quadro definitivo bisogna attendere gli eventuali ripescaggi: è di ieri la conferma che tre club sono stati esclusi dalla Serie D e che di conseguenza altrettante formazioni saranno recuperate dall’Eccellenza: la Cos potrebbe essere tra loro. Se così fosse, le sarde in D sarebbero cinque (Latte Dolce, Monastir, Budoni, Olbia e Cos), in Eccellenza verrebbe a liberarsi un posto che sarebbe coperto dal Tortolì (vincitore dei playoff di Promozione) e in Promozione i club diventerebbero 32, il numero giusto per formare due gironi da 16 (il numero che la Federazione regionale ritiene perfetto per i vari campionati). Tutto questo si scoprirà prevedibilmente a inizio agosto, comunque quando il presidente del Comitato sardo Gianni Cadoni convocherà il Consiglio direttivo per prendere le relative decisioni. Oggi le squadre iscritte sono le seguenti. Eccellenza: Atletico Uri, Barisardo, Buddusò, Carbonia, Calangianus, Cos, Ferrini, Iglesias, Ilvamaddalena, Lanusei, Nuorese, Ossese, Santa Teresa, Taloro, Tempio, Villasimius.

Promozione: Alghero, Arborea, Arzachena, Atletico Bono, Atletico Cagliari, Bonorva, Bosa, Calcio Pirri, Campanedda, Cannonau Jerzu, Castelsardo, Castiadas, Coghinas, Cus Cagliari, Ghilarza, Guspini, Li Punti, Luogosanto, Macomerese, Ovodda, Ozierese, Samugheo, Sant’Elena, Selargius, Stintino, Terralba, Tharros, Tonara, Tortolì, Tuttavista, Usinese, Uta, Villacidrese.

