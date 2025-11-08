VaiOnline
La giornata.
09 novembre 2025 alle 00:26

Eccellenza e Promozione, in programma 16 partite 

Sette partite di Eccellenza e nove di Promozione, girone B: questo il programma odierno dei due principali campionati regionali dopo i dieci anticipi giocati ieri.

Nel massimo torneo isolano occhi puntati sul derby gallurese tra Tempio e Calangianus con la capolista che, giocando in casa, cercherà di allungare sulle inseguitrici. Il Lanusei va a caccia del successo in casa del Santa Teresa, match da affrontare con cautela, e altrettanto ha intenzione di fare l’Ilvamaddalena a Gavoi col Taloro. L’Iglesias quinto affronta una gara complicata a Tortolì mentre a Carbonia, nel rinnovato stadio Zoboli (riaperto dopo mesi), i minerari in crescita ospitano un Villasimius galvanizzato dal doppio recente successo con la Nuorese (che ieri ha pareggiato con l’Uri in casa e ha affiancato il Tempio in testa). L’Ossese fa visita al Buddusò mentre è rilevante la sfida tra Sant’Elena e Ferrini, ultima e penultima, partita tra squadre che rappresentano Quartu e Cagliari: i centri abitati più popolosi dell’Isola. Si gioca alle 15.

Alla stessa ora scende in campo tutto in girone B di Promozione. L’inarrestabile Alghero, capolista a punteggio pieno dopo nove giornate, gioca a Ghilarza (i padroni di casa sono in zona playout). L’Usinese, seconda a -6, ospita il Tuttavista ultimo, mentre il Bonorva terzo attende l’Arzachena. Gli altri metch: Atletico Bono-Thiesi, Campanedda-Bosa, Castelsardo-Coghinas, Li Punti-Ozierese, Luogosanto-Macomomerese, San Giorgio Perfugas-Stintino.

