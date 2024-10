Eccellenza e Promozione in campo 

Giornata di Coppa Italia oggi in Eccellenza e Promozione. Dodici le partite previste a partire dalle 16. Sono i match di andata dei quarti (nel primo caso) e degli ottavi di finale (nel secondo). Tutte le gare di ritorno sono in programma il 23 ottobre, anche in quel caso un mercoledì.

Di altissimo livello le sfide nel massimo torneo regionale. Si giocano infatti Monastir-Carbonia, rispettivamente terza e quarta in campionato, Villasimius-Nuorese (coi sarrabesi ancora in fase di carburazione e i barbaricini già a ridosso della vetta), Ossese-Alghero (la prima costruita per puntare alla Serie D, la seconda neopromossa ma strutturata per un torneo di vertice) e Budoni-Tempio, cioè la capolista (retrocessa dalla terza serie pochi mesi fa) e la sua diretta inseguitrice, a -1. Insomma, gare da non perdere.

In Promozione si gioca l’andata degli ottavi di finale. Il tabellone propone Luogosanto-Coghinas (fischio di inizio alle 18,30), Tuttavista-Buddusò e Tortolì-Lanusei (alle 17), Bonorva-Macomerese (17,30), Terralba-Ovodda, Selargius-Atletico-Cagliari, Guspini-Uta e Lantieri-Usinese (alle 16).

