Eccellenza e Promozione, è un valzer di allenatori 

È il valzer degli allenatori. Dopo il passaggio di Mauro Giorico al Tempio e l’arrivo di Ivan Cirinà alla Nuorese (entrambi in Eccellenza), e la conferma di Nicola Manunza sulla panchina del Villasimius (Promozione), si registrano altri movimenti in vista della prossima stagione nei campionati regionali. Tore Mereu va al Tortolì e Fabrizio Anedda dopo due anni lascia il Villamassargia, settimo nell’ultimo campionato di Promozione.

Michele Pulina è il nuovo tecnico del Bonorva (Promozione): prende il posto di Celestino Ciarolu. Ora si pensa a rafforzare la squadra. Massimiliano Mura occupa la panchina della Polisportiva Lanteri Sassari in Promozione: la notizia è stata ufficializzata dalla dirigenza sassaresa. Mura, classe 1979, vanta una vasta esperienza nel calcio sardo, avendo guidato con successo diverse squadre in Promozione ed Eccellenza. Un allenatore preparato e motivato, con una grande passione per il calcio e una spiccata attenzione al lavoro con i giovani.

Ma il colpo grosso finora è quello del Tempio, che assicurandosi Giorico fa capire di voler puntare con decisione alla Serie D. Giorico è uno dei tecnici più conosciuti in Sardegna. Per gran parte dell’ultima stagione ha allenato il Latte Dolce proprio nella quarta serie conquistata in quella precedente. Ora la nuova stimolante avventura in Gallura.

RIPRODUZIONE RISERVATA