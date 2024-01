Eccellenza e Promozione, è un sabato di anticipi 

Un altro sabato di anticipi nel calcio regionale: domani sono in programma otto partite tra Eccellenza e Promozione. Nel massimo torneo regionale riposa la capolista Ilvamaddalena, forte di un vantaggio in classifica di 8 punti sulla seconda, la Ferrini Cagliari, che domenica ospita la Villacidrese (ultima col Sant’Elena) e può avvicinarsi alla vetta. Nel frattempo tra 24 ore scendono in campo Bosa e Tharros per uno scontro salvezza che potrebbe allontanare gli oristanesi dalle secche delle retrovie oppure far respirare i padroni di casa, quartultimi a +4 dai due club fanalini di coda.

Nel girone A di Promozione sono tre i match in programma nel pomeriggio. Spicca la sfida tra Castiadas e Selargius, con la squadra del Sarrabus seconda in graduatoria a -8 dalla battistrada Monastir vittoriosa mercoledì nel recupero contro il Gonnosfanadiga. La corsa verso l’Eccellenza sembra segnata, ma la gara di due giorni fa ha lasciato qualche strascico nella leader, che ha perso per infortunio (ancora non è chiara la sua eventuale gravità) il bomber Mauro Ragatzu, uscito anzitempo per un fastidio muscolare. Alla stessa ora giocano il Terralba Bellu, terzo, contro il Pirri, quarto, in un altro scontro che renderà più definita la classifica. Chiude Orrolese-Gialeto. Quattro le partite nel gruppo nord: la capolista Nuorese ospita la Macomerese per un match dall’alta difficoltà, il Fonni attende il Santa Giusta, il Bonorva gioca col Luogosanto e il Porto Torres sfida la Lanteri.

RIPRODUZIONE RISERVATA