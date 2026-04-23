Eccellenza e Promozione: 5 club multati, 34 giocatori fermati 

Club multati e giocatori (numerosi) squalificati tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria quando manca una gara al termine dei campionati.

Nel massimo torneo regionale pagheranno 400 euro l’Atletico Bono (offese alla terna da parte dei tifosi e lancio di un liquido contro un avversario durante una rimessa in gioco) e 200 euro Ossese (offese e minacce dei supporter a un guardalinee) e Santa Teresa (ingiurie dagli spalti alla terna). Due giornate di squalifica per i giocatori Dario Marrone (Buddusò), Mattia e Marco Nieddu (Tortolì), Alessandro Sechi (Ossese); una giornata per Luca La Rosa (Calangianus), Carlo Nurra (Ossese), Davi Braga Dias e Moussa (Santa Teresa), Santiago (Villasimius), Matteo Mameli (Lanusei), Ferrareis (Tortolì), Enzo Fabricio e Rosario Gurzeni (Carbonia), Mirko Fidanza (Iglesas), Simone Sau e Matteo Fois (Taloro), Alexandre Pedro Joao Mate (Ferrini), Silvio Puddu (Nuorese).

In Promozione multa di 400 euro all’Ozierese (gravi offese dei suoi sostenitori agli «organismi federali», oltre all’esplosione di una decina di petardi e all’accensione di «numerosi fumogeni») e di 300 allo Stintino (ritardo «pur limitato» all’inizio della gara «decisiva per la classifica finale»). Un turno di stop ai tecnici Pier Mario Mocci (Bosa), Antonio Cocco (Campanedda) e Carlo Nativi (Castelsardo). Per i giocatori, due giornate a Vera Rubio (Castelsardo) e Mattia Muru (Freccia Parte Montis); una gara a Nicolo Palmas (Calcio Pirri), Antonio Sotgiu (Freccia Parte Montis), Alessandro Cherchi (Li Punti), Sergio Tamburini (Guspini), Fabrizio Canu ed Edoardo Caria (Thiesi), Leite Mendes (Baunese), Giuseppe Valenti (Campanedda), Lodovico Furcas (Cannonau), Mattia Asara (Castelsardo), Elio Biondi (Cus Cagliari), Fabrizio Volo (Stintino), Raffaele Mereu (Terralba), Enrico Poddie (Tonara). Ridotta da 4 a 3 la squalifica per Gavino Molozzu del Bono. In Prima categoria 5 giornate all’allenatore Francesco Senes del Sennori (frase irriguardosa e poi insulti e minacce all’arbitro) e ben 10 al giocatore Francesco Melis della Libertas, ritenuto responsabile di una «espressione discriminatoria di chiara natura razzista» verso un calciatore avversario. Il quale, avendo reagito tentando di raggiungere il rivale senza riuscirci (perché bloccato dai compagni), è stato espulso e a sua volta (verrebbe da dire ingiustamente) squalificato per una giornata.

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