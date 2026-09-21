Eccellenza, dopo due turni nessuna a punteggio pieno 

Due giornate e nessuna squadra a punteggio pieno. È la fotografia di un’Eccellenza che si annuncia subito molto equilibrata. Al vertice, con quattro punti, c’è un quintetto: Santa Teresa, Alghero, Lanusei, Atletico Uri e Usinese, tutte con una vittoria e un pareggio. I galluresi di Fabio Levacovich vantano la miglior differenza reti (+5) e dividono con l’Alghero il miglior attacco (6). Dopo aver eliminato l’Ilva in Coppa Italia hanno mostrato i muscoli anche in campionato, salvo farsi raggiungere nel recupero proprio dai maddalenini domenica. Il Lanusei è invece l’unica a non aver ancora subito gol: a fermarlo sullo 0-0 all’esordio era stato il Villasimius.

Il gruppo delle imbattute è più largo: sette squadre su sedici, perché ai cinque di vetta si aggiungono Iglesias e Ilva, ferme a due pareggi. All’estremo opposto una sola squadra ha perso entrambe le gare, il Tempio, ancora senza gol. I Galletti sono partiti in estremo ritardo, ma con tutto il tempo per risollevarsi. L’Usinese, al debutto assoluto nella categoria, è già nel gruppo di testa. Il Bonorva, vincente all’esordio, ha pagato dazio con l’Alghero. A quota 3 la Villacidrese di Andrea Cocco, che ha rialzato subito la testa dopo il ko iniziale. La Nuorese ha mosso la classifica soltanto sabato. Sono 44 i gol in 16 gare, media di 2,75 a partita: se non altro, ci si diverte. E il prossimo turno propone Tempio-Alghero e Iglesias-Villacidrese.

L’esonero

In Promozione A, dopo appena due turni, l’Uta ha esonerato l’allenatore Tonio Madau.

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