Eccellenza, domani previste sette partite 

Quarta giornata quasi tutta al sabato per l'Eccellenza. Sette gare si giocano domani, mentre Ilvamaddalena-Villasimius, su richiesta del Villasimius, slitta a domenica alle 16. Il big match è Calangianus-Lanusei: i galluresi, con 6 punti, sfidano gli ogliastrini, primi a quota 7 e unica squadra senza gol subiti.

L'altra capolista, il Santa Teresa, ha il miglior attacco insieme all'Alghero con 9 reti. Gioca alle 15 a Villacidro contro la Villacidrese, che ha 4 punti. L'Alghero (5), ancora imbattuto, ospita l'Iglesias, reduce da tre pareggi, e il Bonorva (6) riceve il Terralba (3).

Alle 16.30 si gioca Usinese-Atletico Uri, entrambe a 4 punti. In coda Tortolì-Tempio mette di fronte due squadre a un punto. La Nuorese, anch’essa a quota 1, ospita il Taloro Gavoi (3) a Galtellì. In Promozione ci sono due anticipi alle 16. Nel girone A si gioca Atletico Masainas-Ferrini Cagliari: la Ferrini ha il miglior attacco con 9 gol ed è a 6 punti, il Masainas è a 3.

Nel girone B della Promozione in campo invece Bosa-Ozierese: gli ospiti sono ancora imbattuti, mentre il Bosa arriva dal ko interno con il Monte Alma.



RIPRODUZIONE RISERVATA