Eccellenza, c’è Ilva-Tempio  

Sono sei gli anticipi in programma oggi (ore 15) tra Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato regionale, al “Zichina” di La Maddalena è in programma la partita di cartello. L’Ilvamaddalena di Carlo Cotroneo, prima in classifica, riceve il Tempio, secondo in compagnia di Ferrini e Villasimius, a meno 6 dalla vetta. Due società che hanno militato anche in Serie C. Ilva e Tempio si sono già affrontante nella doppia sfida di Coppa Italia. I biancocelesti puntano all’allungo mentre i galletti ad accorciare la classifica e evitare proprio la fuga dei primi della classe. In scena anche San Teodoro Porto Rotondo-Tharros. Entrambe le compagini sono reduci da cinque risultati utili consecutivi. Domani, sempre alle 15, si completa il quadro con Calangianus-Iglesias, Ferrini-Li Punti, Ghilarza-Sant’Elena, Taloro-Carbonia, Villacidrese-Barisardo e Villasimius-Bosa. Riposa l'Ossese.

Promozione

Quattro incontri oggi (15). Per il girone A, Gialeto-Villamassargia (a Siliqua) e Guspini-Castiadas mentre per il gruppo Nord Porto Torres-Alghero e Abbasanta-Fonni. Il Castiadas con una vittoria balzerebbe al comando in attesa della sfida di domani della capolista Monastir. (ant.ser.)

