Eccellenza, Alghero sogna 

Usinese 0

Alghero 1

Usinese (4-2-3-1) : Caboni, M. Saba, Spanu, Daga, Nieddu (1' st Ferranda), Gutierrez, Solinas (6' st Porcu), N. Sanna, Foddai, F. Mura (43' st Panzali) D. Saba. In panchina Zaccheddu, A. Mura, Capra, D'Andrea, Cavaglieri, Oggiano. Allenatore Ravot.

Alghero (4-3-3) : Piga, Dore, Masala, Manunta, Mereu, Urgias, Feliz (43' st Sini), Mula, M. Carboni (36' st P. Carboni), Baraye. In panchina Pittalis, Giorgi, M. Sanna, Sasso, Puddu, Meloni, Pinna. Allenatore Giandon (squalificato).

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel secondo tempo 20' Baraye.

Note : ammoniti Manunta, Masala, Spanu, D. Saba, Gutierrez, M. Carboni, Daga, Mereu. Recupero 1' e 4'.



Usini. Il Peppino Sau ha risposto con il tutto esaurito all’appello della società per supportare l’Usinese. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e i rossoblù, dopo la sconfitta di misura dell’andata, perdono anche il ritorno e si piazzano al secondo posto nella graduatoria ripescaggi dei playoff, alle spalle dell’Alghero che festeggia in attesa della ratifica ufficiale della Federazione. Dopo i primi minuti di gioco, nei quali hanno maggior piglio gli ospiti, al 9’ rispondono i padroni di casa con Foddai e Gutierrez, ma Piga è pronto. Alghero pericoloso, al 27’, con Feliz che viene anticipato da Michele Saba. Al 29’ occasione ghiotta per l’Usinese con Solinas che di testa, servito da Domenico Saba, mette fuori di poco. Un minuto dopo Franchi manda il pallone alto. Al 35' ci prova Fabio Mura: parata facile di Piga.

Secondo tempo

Nella ripresa, al 2', grandissima occasione per l’Alghero di andare in vantaggio: fucilata di Carboni che si stampa sulla traversa. Passa un minuto e Foddai impegna Piga in una difficile parata. La partita, in favore degli ospiti, si sblocca al 20’: Franchi serve Baraye che, con il suo mancino dalla lunetta, scocca un rasoterra e non lascia scampo a Caboni. Franchi, al 78', può mettere fine al discorso promozione, ma la conclusione è alta. Al 40' Baraye va vicino alla doppietta, ma conclude fuori. Poi più nulla e l’Alghero può sognare l’Eccellenza.



RIPRODUZIONE RISERVATA