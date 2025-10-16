VaiOnline
Femminile.
17 ottobre 2025 alle 00:25

Eccellenza al via il 25 ottobre con 12 formazioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ora c’è anche la data ufficiale: l’Eccellenza femminile parte il 25 ottobre. Mercoledì pomeriggio il Centro federale di Sa Rodia a Oristano ha ospitato la riunione di presentazione del calendario del massimo torneo regionale organizzato dalla Figc Sardegna. Dodici squadre parteciperanno al girone unico per un totale di 66 gare nell’arco di sei mesi. La stagione si chiuderà il 25 aprile con la ventiduesima giornata.

Quattro debuttanti

Tre le soste previste: quella natalizia dopo la nona giornata (l’ultima dell’anno) in programma il 20 dicembre (con la ripresa fissata per il 10 gennaio), poi dopo la terza di ritorno in infine quella pasquale dopo l’ottava di ritorno. Non è prevista la Coppa Italia.

Tra le dodici squadre che prenderanno parte al torneo ci saranno quattro novità: Marzio Lepri Torres, Fc Simaxis, Fc Alghero e Porto Rotondo. L’Atletico Uri parteciperà fuori classifica, con la conseguenza che i risultati delle partite giocate dalle giallorosse saranno considerati nulli ai fini del punteggio e della graduatoria.

La prima giornata sarà un battesimo di fuoco per la matricola Fc Alghero, che andrà a far visita alla corazzata Real Sun Service, così come per l’altra debuttante Marzio Lepri Torres, che ospiterà invece il Caprera, al trentottesimo anno di partecipazione alle competizioni. Interessante anche la sfida tra le esordienti Fc Simaxis e Porto Rotondo. Completano il quadro del primo turno Tortolì-Atletico Uri, Gioventù Assemini-Castello Cagliari e Maracalagonis-Pgs Audax Frutti d’Oro.

Cambio in C

Intanto salta la prima panchina in Serie C: dopo il 10-0 casalingo patito contro la Pro Sesto quattro giorni fa, nella giornata di lunedì sono arrivate le dimissioni (per motivi personali) di Pierfranco Simula da allenatore della Torres. A succedergli è il tecnico 45enne di Porto Torres, Emanuele Riu, ex Castelsardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Mi sono liberata  di un macigno, ora la Finanziaria»

Todde dopo la sentenza della Consulta:  «Pietra tombale sul caso decadenza» 
Roberto Murgia
Regione

«Riscrivere lo Statuto? Prima concretizziamo il principio d’insularità»

Riforme, la voce degli ex presidenti nella commissione per la Statutaria 
Sanità

Presidio in tenda per gli Oss precari:  «Stabilizzateci»

Accampati sotto il Consiglio regionale promettono una mobilitazione a oltranza 
Sara Marci
Maltempo

Bomba d’acqua  sul Cagliaritano, caos nelle strade

Un breve nubifragio nel pomeriggio è bastato a mandare in tilt il capoluogo 
Pensioni

«La mia riforma resiste ancora e ora non mi odiano»

E sulla Sardegna lancia l’allarme: «Pochi giovani al lavoro, siete a rischio» 
Emanuele Floris
Emigrati

Circoli dei sardi, si riparte da Alghero dopo le polemiche

Nel 1972 il primo incontro nell’Isola «Nessun delegato sarà escluso dal voto» 
Caterina Fiori
Il caso

Palestra inagibile, il prof si dimette: «Così tutelo i ragazzi»

La delusione di Stefano Mura: «Non potrò più insegnare alle Medie»  
Francesco Pintore
Manovra

Intesa sul prelievo alle banche

Vertice dopo lo scontro Lega-FI, il testo oggi in Consiglio dei ministri 