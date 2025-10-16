Eccellenza al via il 25 ottobre con 12 formazioni 

Ora c’è anche la data ufficiale: l’Eccellenza femminile parte il 25 ottobre. Mercoledì pomeriggio il Centro federale di Sa Rodia a Oristano ha ospitato la riunione di presentazione del calendario del massimo torneo regionale organizzato dalla Figc Sardegna. Dodici squadre parteciperanno al girone unico per un totale di 66 gare nell’arco di sei mesi. La stagione si chiuderà il 25 aprile con la ventiduesima giornata.

Quattro debuttanti

Tre le soste previste: quella natalizia dopo la nona giornata (l’ultima dell’anno) in programma il 20 dicembre (con la ripresa fissata per il 10 gennaio), poi dopo la terza di ritorno in infine quella pasquale dopo l’ottava di ritorno. Non è prevista la Coppa Italia.

Tra le dodici squadre che prenderanno parte al torneo ci saranno quattro novità: Marzio Lepri Torres, Fc Simaxis, Fc Alghero e Porto Rotondo. L’Atletico Uri parteciperà fuori classifica, con la conseguenza che i risultati delle partite giocate dalle giallorosse saranno considerati nulli ai fini del punteggio e della graduatoria.

La prima giornata sarà un battesimo di fuoco per la matricola Fc Alghero, che andrà a far visita alla corazzata Real Sun Service, così come per l’altra debuttante Marzio Lepri Torres, che ospiterà invece il Caprera, al trentottesimo anno di partecipazione alle competizioni. Interessante anche la sfida tra le esordienti Fc Simaxis e Porto Rotondo. Completano il quadro del primo turno Tortolì-Atletico Uri, Gioventù Assemini-Castello Cagliari e Maracalagonis-Pgs Audax Frutti d’Oro.

Cambio in C

Intanto salta la prima panchina in Serie C: dopo il 10-0 casalingo patito contro la Pro Sesto quattro giorni fa, nella giornata di lunedì sono arrivate le dimissioni (per motivi personali) di Pierfranco Simula da allenatore della Torres. A succedergli è il tecnico 45enne di Porto Torres, Emanuele Riu, ex Castelsardo.

