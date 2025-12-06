Eccellenza, a Tempio arriva l’Atletico Uri 

Oggi alle 15, ad eccezione delle gare di Nuoro e Santa Teresa, in programma alle 14.30, va in scena la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza.

I riflettori sono puntati sul “Nino Manconi” di Tempio, dove la capolista guidata da Giuseppe Cantara ospita l’Atletico Uri, avversario già affrontato mercoledì scorso nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, vinta nettamente dai galletti. Si prospetta però una sfida diversa: i giallorossi di Massimiliano Paba, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, sono determinati a mettere in difficoltà la prima della classe. L’Ilvamaddalena è attesa dal difficile impegno sul campo del Buddusò, mentre al “Frogheri” di Nuoro, alle 14.30, la Nuorese ospita il Tortolì di Franco Giordano. Match di alta quota anche al Lixus di Lanusei, dove gli uomini di Alberto Piras affrontano l’Ossese in una sfida tra due delle formazioni più in forma del momento. A Settimo San Pietro, il fanalino di coda Sant’Elena riceve l’ostico Taloro Gavoi. La Ferrini Cagliari è di scena a Carbonia, mentre l’Iglesias farà visita, alle 14.30, al Santa Teresa. Completa il programma Villasimius–Calangianus, con i padroni di casa a caccia di punti pesanti dopo quattro turni senza vittorie.

Promozione

Sempre oggi, alle 15, si gioca in campo il girone A. Spicca il big match al vertice tra Guspini e Castiadas, appaiate in testa alla classifica. Il Terralba, terzo a tre lunghezze dalla coppia di testa, è atteso dalla delicata trasferta di Jerzu. Impegno esterno anche per la Villacidrese, sul campo di Su Nuratze contro il Tonara. L’Arborea ospita la Baunese, mentre è in programma il derby tra Cus Cagliari e Vecchio Borgo Sant’Elia. Chiudono il turno Freccia Parte Montis–Tharros, Uta–Ovodda e Samugheo–Pirri. (ant. ser.)

