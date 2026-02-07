Eccellente? «Sono solo curiosa» 

Dietro una studentessa curiosa c’è quasi sempre un buon insegnante. E quando la maestra è anche tua madre, si innesca un meccanismo di alchimia perfetta. Educazione e affetto che si intrecciano. «Ripensando alla me bambina, ritrovo ancora oggi lo stesso amore profondo per la lettura e per lo studio. Questa passione mi è stata trasmessa da mia mamma, nel ruolo di maestra durante tutti e cinque gli anni delle elementari, che mi ha sempre incoraggiato a leggere di più, a scrivere di più, a studiare di più», ricorda Federica Buttau, 23 anni di Villagrande, oggi tra i neolaureati più brillanti delle università italiane.

Il percorso

La fortuna di incontrare docenti speciali continua lungo tutto il percorso scolastico: si va oltre i libri di testo, oltre le nozioni, oltre lo studio fine a se stesso. Per Federica si apre un mondo. «Negli anni del liceo ho cominciato a prendere parte a diverse attività extracurricolari, - racconta - tra cui corsi di lingua inglese a Dublino, Edimburgo e Londra, e a dedicarmi al volontariato presso un’associazione del mio paese. Dopo la maturità, nel 2022 mi sono trasferita per studiare Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Bologna, e a settembre dell’anno scorso ho iniziato la magistrale in “Politica e Sicurezza internazionale”». Da pochi mesi Federica collabora con il “Punto Europa”, un Centro Studi Interdipartimentale dell’Università di Bologna che si occupa di ricerca e divulgazione, riconosciuto dalla Commissione Europea come Centro di Eccellenza Jean Monnet per gli Studi Europei. «Questa esperienza ha fatto maturare in me la consapevolezza di voler lavorare nelle istituzioni europee: Bruxelles è il mio sogno nel cassetto», continua. A novembre scopre di aver vinto il premio America Giovani, promosso dalla Fondazione Italia USA, un riconoscimento dedicato ai neolaureati più meritevoli per sostenerli nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Il 12 febbraio riceverà la pergamena di premiazione in una cerimonia ufficiale alla Camera dei Deputati, insieme ad una borsa di studio per un master online esclusivo in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

La curiosità

«È stata un’emozione immensa. Questo riconoscimento per me non rappresenta un traguardo finale, bensì uno stimolo ulteriore a proseguire con ancora più impegno e dedizione il mio percorso formativo e personale. Non ho mai pensato a me stessa come a uno dei “migliori talenti universitari d’Italia”, ma semplicemente come a una studentessa curiosa a cui piace ciò che studia e che cerca di farlo con impegno e determinazione», conclude Federica. Intanto si prepara a prendere parte ad un virtual exchange sul cambiamento climatico, un programma che coinvolge tre università africane e tre europee, diretto dall’Università di Helsinki. Quella curiosità, una volta accesa, non smette più di indicare la strada.

