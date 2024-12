Ecatombe infinita: una vittima a Genova, una nel Salernitano  

Nella tragica Spoon River ligure quella di Giovanni Battista Macciò, portuale di 52 anni conosciuto anche come Francesco, è la croce numero 20 del 2024. Vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro. Macciò è rimasto schiacciato tra due ralle, due mezzi adibiti allo spostamento dei container, nel porto di Genova mentre, alle tre del mattino, controllava i sigilli di un container. È successo ieri in una giornata nera per gli incidenti sul lavoro in Italia. Un’altra tragedia è accaduta a Postiglione, nel Salernitano: ha perso la vita Domenico Caputo, 36 anni, travolto da un camion mentre lavorava nell’azienda di famiglia. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato travolto e ucciso da un camion parcheggiato davanti alla fabbrica.

A Genova è scattato subito lo sciopero dei lavoratori portuali con blocco delle operazioni fino alle 6 di questa mattina. Bloccato il varco su lungomare Canepa, il traffico è impazzito e Genova è andata in tilt, con code su tutto il nodo autostradale durate ore. In agitazione Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. «Basta morti sul lavoro», hanno detto i colleghi di Macciò, che hanno anche esibito uno striscione. «Inaccettabile uscire di casa e non tornare più dalla tua famiglia».

