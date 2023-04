«Ebrei discriminati come tanti altri»  È bufera sulla laburista Diane Abbott  

Londra. S ono passate soltanto una manciata di ore fra la pubblicazione della lettera sul razzismo di Diane Abbott sull' Observer e la sospensione della deputata Labour: prima donna nera eletta a Westminster e “whip” (capogruppo) dell'attuale opposizione laburista.

A far scattare il provvedimento il riferimento al razzismo sofferto dagli ebrei. In particolare Abbott sosteneva che irlandesi, ebrei ed etnie nomadi dell'Irlanda hanno tutti «sperimentato il pregiudizio» simile a quello subito da «bianchi con spiccati elementi di differenza, come le persone con i capelli rossi. Ma non sono stati oggetto di razzismo per tutte le loro vite».

In sostanza: tutti discriminati, ma alcuni più di altri. E non importa se la differenziazione fosse intesa per mettere l'accento sulla specifica natura della discriminazione diffusa nei confronti dei neri, così come a poco sono valse le scuse della Abbott su Twitter che ha spiegato si è trattato di un errore contenuto in una prima versione della lettera inviata per sbaglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA