Ebrei aggrediti in autogrill, 15 indagati Il legale: «Versione dei fatti tendenziosa» 

Quindici persone, di cui tre già identificate, saranno iscritte a breve nel registro degli indagati con l'accusa di percosse aggravate dall'odio razziale per l'aggressione di padre e figlio, 52 e 6 anni, francesi di religione ebraica, avvenuta domenica scorsa in un'area di sosta a Lainate, nel Milanese. Una versione «parziale e tendenziosa», secondo l'avvocato Federico Battistini che assiste alcune delle persone accusate, «cittadini italiani senza alcuna simpatia per gruppi che incitano comportamenti di odio di qualunque natura», per conto dei quali ha querelato «il signore francese».

Intanto, una denuncia contro gli haters sui social l’ha presentata pure il consigliere comunale di Azione ed esponente della comunità ebraica di Milano, Daniele Nahum. Secondo l'avvocato Battistini, «l'uomo che lamenta di aver subito l’aggressione è stato in realtà il primo a tirare una testata a uno dei miei assistiti, “colpevole” di avergli chiesto di cancellare il video di cui sopra, in quanto lesivo della propria privacy».

