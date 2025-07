Ebrei aggrediti all’autogrill: aperta indagine per odio razziale 

MILANO. Percosse aggravate dall'odio razziale. È questo il reato ipotizzato dalla Procura di Milano sulla vicenda del 52enne francese che domenica è stato vittima di un'aggressione antisemita in un autogrill sull'A8 a Lainate, nel Milanese, mentre era col figlio di sei anni. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco ha già ricevuto un'informativa della Digos e aperto un fascicolo a carico di ignoti. Uno dei prossimi passi delle indagini sarà quello di analizzare le immagini estrapolate dai filmati e le targhe delle auto presenti nell'area di sosta.

«Ho avuto reazioni di solidarietà confortanti dal mondo ebraico, ma anche messaggi online contro me e mio figlio di odio e violenza», ha detto all'Ansa il turista ebraico. «Sono arrivati insulti antisemiti, dicendo che sono colpevoledi genocidio». Il bimbo «non ha avuto una reazione, è rimasto immobile, ma io - ha detto - gli ho spiegato cos’è successo. Gli ho raccontato che ci sono alcune persone cattive a cui non piacciamo e che quello che è successo è stato un incidente, che papà l'ha protetto». I due, al rientro da una gita al lago Maggiore, sarebbero stati presi di mira perché indossavano la kippah, al grido di «assassini», «qui non è Gaza»: poi l’aggressione fisica. Per solidarietà, ieri il senatore Ivan Scalfarotto di Iv è andato in Aula con una kippah.

