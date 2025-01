Ebbene sì, questa è una supercazzola A stabilirlo è il Vocabolario Treccani  

Supercazzola, l'invenzione lessicale nata nel film di Mario Monicelli “Amici miei” del 1975 per indicare una frase priva di senso pronunciata con convinzione al fine di confondere l'interlocutore, conquista il linguaggio della politica. Potrà essere considerata dai puristi parola non adatta alle aule parlamentari, ma è diventata ormai celebre e di uso frequente anche in politica. A riconoscerle valore lessicale è ora il Vocabolario Treccani della Lingua italiana on line, con una voce del linguista Michele A. Cortelazzo, accademico ordinario della Crusca e collaboratore dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, nella rubrica “Le parole della neopolitica”, ospitata su Treccani.it.

«Non so cosa capiranno gli storici del futuro», si chiede Cortellazzo, «quando cercheranno di interpretare la replica del senatore Matteo Renzi alla risposta del nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli nel suo primo question time del 10 ottobre 2024, secondo il quale «il punto politico è che sì, sicuramente, “è stata prematurata con scappellamento a destra come fosse antani”, la risposta monicelliana del ministro, ma il punto chiave è che lei non ha dato una risposta di politica culturale», citando il noto tormentone di “Amici miei”.

