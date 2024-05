Ebbene sì, c’è una ricetta anche per l’amore perfetto 

Esistono tante prove che dimostrano quanto bene si associno cinema e cucina. Rievocando fra gli esempi possibili la feroce critica sociale de “La grande abbuffata”, la satira nera di “The Menu” o il delizioso film d’animazione “Ratatouille”, notiamo come nei vari modi d’intendere la cultura gastronomica si colgano, ben oltre la superficie, differenti letture e significati. Dalla preparazione alla consumazione, i caratteri psicologici, emotivi e concettuali in cui l’alimento si rispecchia assumono differenti funzioni: una cura per l’anima, una spinta verso il raggiungimento di uno scopo, un mezzo d’evasione dalla realtà. Ad averlo ben intuito è Trần Anh Hùng, cineasta premiato a Cannes per la miglior regia col suo ultimo “Il gusto delle cose”; un titolo che, seducendo col piacere del palato, racconta una storia intimamente legata al senso del nostro vivere.

La trama

Ispirandosi al romanzo “La Vie et la Passion de Dodin-Bouffant, gourmet” di Marcel Rouff, ci addentriamo nell’itinerario culinario di Dodin Bouffant, gastronomo francese del 1885 acclamato dalle più note autorità del paese. Ad assisterlo tra i fornelli troviamo Eugenie, cuoca di straordinario talento e collaboratrice da oltre vent’anni. Condividere insieme ricerca e tradizione fra primizie di stagione, abbinamenti ricercati e il piacevole disquisire dei commensali, li farà allestire importanti ricevimenti al servizio di personalità illustri. Ma perfino gli infiniti sforzi e sacrifici dovranno cedere il posto alla passione che Dodin prova per lei, ormai disposto a tutto pur di prenderla in moglie. A suscitargli maggior preoccupazione, tuttavia, è la salute cagionevole della donna, le cui cause non riescono a trovare una spiegazione sensata. Nell’attenzione particolare per le cose e il loro gusto, il cibo è il canale attraverso cui riusciamo a cogliere il valore intimo del presente, oltre alla necessità di una connessione profonda con le forme possibili d’esperienza umana. Osservare da vicino la meticolosità di ciascuna procedura, dal raccolto al servizio in tavola, cattura inizialmente l’attenzione dello spettatore stimolandogli i sensi, e solo in seguito lo coinvolge con una scrittura ben calibrata tra l’eloquio colto e la pura immediatezza. Come dopo un piacevole pasto, a trasmettere la sensazione di appagamento sono soprattutto i movimenti di camera, che ritraggono gli ingredienti amalgamarsi l’uno sull’altro, e i rumori di fondo, associando gli acciottolii delle stoviglie e gli scoppiettii delle pentole sul fuoco all’armonia della natura circostante. Stesso merito va riconosciuto alla direzione fotografica, specie quando adopera la luce naturale incorniciando i volti come fossero dipinti ad olio e gli oggetti come nature morte.

Applausi

Con simili premesse, non potevano mancare all’appello due interpreti d’eccezione: dopo esser stati una coppia anche nella vita reale, Benoît Magimel e Juliette Binoche tornano insieme sul set incarnando splendidamente pulsioni ataviche come l’amore, l’entusiasmo e l’attrazione verso la bellezza. Siamo di fronte a un titolo straordinario che dietro ogni dettaglio nasconde un insegnamento autentico e rivela nel “gusto delle cose” una chiara manifestazione di contributo all’umanità. Un film che - non di meno - sconsigliamo di fruire a stomaco vuoto, per non cadere vittima di spiacevoli distrazioni.

