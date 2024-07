Ebbene sì, a Cagliari si tradisce di più Ma poi si torna nel focolare domestico 

Quando la moglie è in vacanza. Ma non solo. L’estate resta la stagione dei tradimenti. Ma la notizia vera è che Cagliari è al secondo posto delle città più fedifraghe d’Italia. Lo rivela Incontri-ExtraConiugali.com.

Quello che è considerato a tutti gli effetti il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato ha calcolato la propensione al tradimento degli italiani individuando 12 città tra le più “calde” del Bel Paese, e collocando il capoluogo sardo sul secondo gradino del podio, dietro Catania e davanti a Roma.

«Sono quelle più esposte alle ondate di calore», sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, sul quale, oltre alla graduatoria di cui sopra, è possibile trovare approfondimenti sul tema, dalle frasi sul tradimento più gettonate alla letteratura in materia, fino agli aforismi di Oscar Wilde e alla psicologia del traditore tipo, finanche ai consigli per non farsi scoprire. Il tutto senza perdere di vista il fatto che l’antico adagio “agosto, moglie mia non ti conosco”, possa essere, oltreché essere esteso al marito, sempre valido.

Il che spiega perché Catania, Cagliari e Roma, mete turistiche per eccellenza, siano in cima alle città più “cornute” dello Stivale, seguite nell’ordine da Firenze, Taranto, Palermo, Foggia, Brindisi, Rovigo, Ferrara, Bologna e Milano.

Il caldo

Luce, caldo, corpi svestiti: agosto è il mese del richiamo sessuale, dei nuovi amori e del tradimento. «Vuoi i bisticci più frequenti per via delle vacanze da trascorrere insieme al partner, vuoi il sole che porta a un aumento del testosterone, vuoi anche le tentazioni determinate dai corpi più scoperti per il caldo, o vuoi anche tutte le foto hot che le celebrity postano sui social, agosto è il mese in cui si tradisce di più», spiega Fantini. «In questo periodo dell’anno gli italiani mettono in atto, più che in altri periodi, tradimenti plurimi. Ad agosto i traditori tradiscono perfino le amanti, e la causa è l’aumento del testosterone favorito da una maggiore esposizione alla luce solare, ma anche e soprattutto il desiderio “mentale” di tradire causato dal caldo opprimente che genera una maggiore voglia di evasione», aggiunge l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

La propensione

Intanto, stando ai calcoli del famoso sito, Cagliari vanterebbe una propensione al tradimento dell’80 per cento, 3 punti percentuali in meno di Catania, tallonata da Roma (79 per cento). Ma la tendenza, osservano gli analisti, sarebbe molto alta anche a Firenze (78%), Taranto (76%), Palermo (74%), Foggia (70%), Brindisi (69%), Rovigo (67%), Ferrara (64%), Bologna (62%), Milano (60%).

Se è, però, vero che gli stessi analisti stimano che a tentare di tradire il partner in almeno la metà dei casi siano gli stessi italiani (e italiane), e che, come spiega Fantini, «è proprio il tradimento la valvola di sfogo che, spesso, non fa altro che consolidare la relazione preesistente», allora Cagliari è anche la città con i rapporti più longevi.

Dietro Catania (per carità) e davanti a Roma.

