Ebano sfila per chiedere Giustizia 

C’era anche il suo cavallo, Ebano, a chiedere giustizia per Marco Mameli, il ragazzo di Ilbono ucciso il primo marzo scorso. Il suo assassino non ha ancora un nome. In occasione della processione di ieri in onore alla Madonna delle Grazie, cavalieri e amazzoni hanno sfilato in un clima di commozione rilanciando il messaggio degli ultimi quattro mesi: “Verità e giustizia camminano insieme”. (ro. se.)