Earth hour, monumenti un’ora al buio  

Il mondo si è spento per un’ora in occasione dell'Earth hour, la grande mobilitazione globale del Wwf che partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese «in una comune volontà di dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico». Ieri alle 20.30, per 60 minuti, si sono spente le luci dei monumenti nelle città italiane e nel mondo, mentre milioni di persone hanno dedicato un’ora del proprio tempo a un’azione per il futuro del pianeta. A Roma sono state spente le luci del Colosseo, di Piazza San Pietro, le luci esterne del Palazzo del Quirinale, di Palazzo Madama, di Palazzo Montecitorio e di Palazzo Chigi. Dalla prima edizione del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney, l’iniziativa si è rapidamente propagata in ogni angolo del pianeta. «I prossimi sei anni sono cruciali per fermare la crisi climatica e la perdita irreversibile della natura», ha scritto in una nota il Wwf.

