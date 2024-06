Oggi alle 17.30 nella biblioteca di Abbasanta in via Guiso la premiazione dei vincitori del concorso videofotografico “Earth day” organizzato in occasione del Maggio dei libri. Durante il pomeriggio verrà proiettato il video vincitore del contest. Il Comune aveva aderito a “I libri fioriscono a maggio” organizzando diversi appuntamenti in piazza della Vittoria che hanno coinvolto un pubblico numeroso. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA