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Tennis.
14 settembre 2026 alle 00:46

È Zverev il re di New York 

Tra le donne Rybakina batte Sabalenka e va in testa al ranking 

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New York. La favola dell’americano Ben Shelton e il sogno di vincere gli Us Open fa i conti con il solido tedesco Alexander Zverev. Il numero 2 del mondo ha battuto in quattro set lo statunitense (6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco) nella finale del prestigioso torneo, giocata nell’Arthur Ashe Stadium di New York. Per Zverev é il secondo titolo Slam in carriera, dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. Per Shelton un sogno infranto ma anche un importante traguardo raggiunto, la finale di uno Slam nel suo Paese dopo aver eliminato niente di meno che lo spagnolo ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz.

Le donne

Aveva detto che voleva vincere gli Us Open e così è stato. È stata di parola Elena Rybakina non solo nuova regina di New York ma anche la trentesima numero uno del tennis mondiale femminile nell’Era Open. La russa naturalizzata kazaka ha chiuso nella notte italiana di sabato due settimane perfette e, dopo aver conquistato il comando del ranking Wta, ha vinto per la prima volta in carriera lo slam a stelle e strisce battendo in finale Aryna Sabalenka in tre set con il punteggio 6-4, 5-7, 6-2 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una finale bella e di altissimo livello, vinta grazie a un tennis di qualità e propositivo da parte della kazaka, mentre, Sabalenka abdica dopo due titoli consecutivi a Flushing Meadows, in una partita segnata da errori e nervosismo.

La carriera

Per Elena - premiata da Maria Sharapova, vincitrice a New York vent’anni fa - è il terzo trofeo Slam (su quattro finali disputate), dopo quelli vinti a Wimbledon nel 2022 battendo Jabeur e all’Australian Open a gennaio superando proprio Sabalenka, e il 14° titolo in carriera.

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