Premio/2.
14 settembre 2025 alle 00:23

E Wanda Marasco  vince il Campiello 2025 

Wanda Marasco vince il Premio Campiello 2025 con 86 voti per “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza) che ha superato di tre voti Fabio Stassi e il suo Bebelplatz (Sellerio), 83 voti. Un testa a testa ravvicinato che non si realizzava da anni nella serata finale.

«Ho molta gioia di questo premio, è come se mettessi un chiodo duro e morbido nello stesso tempo alla mia storia» ha detto subito dopo la scrittrice. «Lo dedico a tutto ciò che nella vita e in letteratura mi ha consegnato amore e conoscenza" ha sottolineato. Unico vero romanzo classico di questa edizione, in cui la follia è raccontata come una forma di sapere, Di spalle a questo mondo, ambientato a Napoli alla fine dell’ Ottocento, dà voce al dramma dell’imperfezione che si incarna nelle figure del medico Ferdinando Palasciano, personaggio storico e della moglie, la contessa Olga Pavlova Vavilova, che lui guarisce da una zoppia.

Terza a sorpresa, Monica Pareschi con “Inverness” (Polidoro), 58 voti, quindi Alberto Prunetti con il suo “Troncamacchioni “(Feltrinelli) , 36 voti, e Marco Belpoliti con 19 voti per “Nord Nord”, Einaudi.

