È Vondrousova la nuova regina 

Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon. In finale, la tennista ceca, attualmente n. 42 della Wta, ha battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-4 la tunisina Ons Jabeur (n. 6). «Se penso che l'anno scorso in questi giorni avevo il polso ingessato per un'operazione e facevo la turista a Londra... che emozione. Quando torni non è facile capire come sarà, speravo di rientrare a questo livello ma sono grata e orgogliosa di me stessa». ha detto, sotto gli occhi di Martina Navratilova, la ceca. «Sembrerò orribile in fotografia, ma questa è la sconfitta più dolorosa della mia carriera. Però non voglio mollare e tornare più forte di prima», ha detto la tunisina .

Oggi alle 15 la finale tra i primi due del mondo: il recordman Novak Djokovic contro il nuovo re Carlos Alcaraz.

