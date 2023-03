«E voi tornate a fare le hit dell’estate» Nitro che non le manda mai a dire 

La maturità di un artista sta nel sapersi reinventare senza mai snaturarsi. Un concetto semplice, apparentemente, ma che in troppi scordano: non di certo Nicola Albera in arte Nitro che il 3 marzo ha pubblicato il nuovo singolo “Control” (Arista Records/Columbia) che anticipa il suo nuovo disco attualmente in fase di lavorazione. Le premesse per fare bene ci sono tutte: le sue liriche taglienti sono accompagnate perfettamente dal produttore Low Kidd, che realizza un tappeto sonoro tecno con sfumature dark che si armonizza nel ritornello. Tra i versi più significativi, risuona come un mantra «Io sto solo dalla parte mia, non ho fazione o categoria». Forse per alcuni un compito troppo arduo ma non per Nitro che non ha timore di dire ciò che realmente pensa e, a testimonianza di ciò, spicca l’ultima frase del brano: «Tornate a fare le hit dell'estate e state zitti». Trent’anni compiuti a febbraio, due lustri esatti dal primo progetto “Danger”, la consapevolezza che si acquisisce grazie a un vissuto intenso e una lucidità nello scrivere che non lascia spazio a fraintendimenti: il membro del collettivo Machete è pronto a lasciare il segno, ancora una volta, conscio che per farlo bisogna prima stare in silenzio, traendo da esso quiete da tramutare in poesia.

