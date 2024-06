E Viola si allena da solo in palestra vestito di rossoblù 

Come tanti colleghi, anche Nicolas Viola non vuole farsi trovare impreparato alla ripresa degli allenamenti. Il numero 10 di Oppida Mamertina ha scelto un personal coach online per presentarsi tirato a lucido. Ma con chi? Lui, Viola, sembra non aver dubbi nel voler rimanere a Cagliari, nonostante quel contratto che, tra poche ore, alla mezzanotte di domani, andrà a scadenza naturale.

Messaggi

Nel silenzio, Viola ha scelto i social per lanciare un messaggio al Cagliari. Una storia su Instagram, il bilanciere sulle spalle mentre lavora in una palestra cittadina e con la tenuta d'allenamento dei rossoblù. Difficile pensare a una casualità. Viola, dopo le vacanze, è tornato a Cagliari e spera di poter portare avanti un'avventura partita in sordina e proseguita con un ruolo di protagonista assoluto, soprattutto nell'ultima stagione in Serie A, dove è stato il capocannoniere rossoblù con 5 reti, tutte realizzate da subentrato. Alla faccia dei 34 anni suonati e di quelle voci che, esattamente un'estate fa, lo vedevano come partente sicuro. E invece Viola ha conquistato Ranieri e tutti quanti, diventando leader tecnico e spirituale di un Cagliari che a lui si è aggrappato nei momenti difficili. E Viola è stato decisivo. Indimenticabile lo stacco di testa per la rete del 2-1 al novantesimo contro l'Atalanta e quel gesto, su la testa, quasi a dare coraggio a compagni e tifosi nel momento decisivo della stagione.

In bilico

Una conferma che sembrava scontata, oltre che meritata sul campo. Ma il Cagliari ha nicchiato e, dopo le conferme di Pavoletti e di Kingstone, ha chiuso le comunicazioni. Ufficialmente perché l'attenzione è tutta rivolta alla risoluzione della questione allenatore. E forse lo stesso Nicola non ha alzato le barricate per la sua conferma nel nuovo Cagliari. Ecco quindi che per Viola sono arrivate tante proposte. Il Pisa di Pippo Inzaghi, già suo allenatore ed estimatore ai tempi del Benevento, ma anche la Salernitana, il Palermo e chiunque voglia giocare la B per vincere. Ma anche in Serie A non mancano le attenzioni. Viola, però, continua a sperare in una chiamata in extremis del Cagliari, anche se dopo la mezzanotte di domani diventerà ufficialmente un ex. Ma in fondo il dottor Viola è abituato ai colpi dell'ultimo momento.